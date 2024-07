Calciomercato Milan ds Monaco | Furlani deve alzare l’offerta per Youssouf Fofana

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 luglio 2024), il direttore sportivo delmanda un messaggio a Giorgio: perIlse vuole raggiungere l’accordo con ilper. Parole chiare quelle pronunciate da Thiago Scuro, direttore sportivo del club del Principato che ha aperto anche a una permanenza del centrocampista francese in scadenza di contratto il prossimo giugno: Ho un buon rapporto con, siamo stati chiari sul prezzo necessario fin dal primo giorno. La propostaandare bene perma anche per l’AS: altrimenti anche restare qui sarebbe una possibilità Una possibilità è anche quella di poter andare a giocare in Premier League con la maglia del West Ham che ha offerto una cifra molto vicina ai 35 milioni di euro richiesti dal