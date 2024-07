Biologi della Lombardia il tour delle province fa tappa a Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024). Il presidente dell’Ordine deiRudy Alexander Rossetto arriva a. Giovedì 1° agosto incontrerà gli iscritti per discutere con loro sulle nuove prospettiveprofessione: l’appuntamento è dalle 14 alle 16.30 alla Salasede Ats. Rudy Alexander Rossetto interverrà per fare il punto sulle attività in corso e sul contesto attuale, ma fornirà anche spunti di riflessione sul prossimo futuro. “è la seconda provincia per numero diined è anche una tra le più attive”, anticipa il presidente. “L’incontro arientra nelche sto svolgendo per conoscere gli iscritti, per raccontare le nuove idee in cantiere, per individuare nuovi referenti provinciali, chiarire dubbi sulle novità legislative e ascoltare ogni richiesta.