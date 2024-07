Traffico Roma del 29-07-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

per la presenza di alghe sulla carreggiata momentaneamente chiusa al transito Piazza hazon sulla tangenziale est per interventi di riqualificazione fino al 19 di agosto chiuso il tratto di sopraelevata tra viale Castrense è Largo Passamonti in direzione dello Stadio Olimpico frequente la formazione di code regolarmente aperte e gli ingressi in tangenziale dalla A24 la stessa tangenziale stasera per lavori dalle 22 alle 6 di domattina sarà chiusa tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione San Giovanni oggi e domani con orario 21 sei sempre per lavori chiuso Ponte Giacomo Matteotti nelle due direzioni con modifiche per il trasporto pubblico locale interessate circa 9 linee prestare attenzione alle indicazioni sul posto