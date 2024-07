Tennis Djokovic batte Nadal alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il terzo giorno dellediha visto una delle sfide più attese e leggendarie del: Novakcontro Rafael. Il serbo ha trionfato in due set, 6-1 6-4, eliminando lo spagnolo e avanzando agli ottavi di finale. Questo incontro ha segnato il 60º confronto tra i due giganti del. La partita, disputata sul campo centrale del Roland Garros, ha richiamato l’attenzione di appassionati e media di tutto il mondo., numero uno del mondo, ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità su terra battuta. Ha dominato l’avversario sin dai primi scambi e ha messo in difficoltà unche, pur comndo con determinazione, non è riuscito a ribaltare il risultato. Novakfesteggia dopo aver sconfitto Rafaelil 29 luglio