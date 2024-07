Sì al doppio mandato Così Conte punta a isolare Grillo | braccio di ferro nel M5S

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si chiude l'era dell'hotel Forum, delle riunioni romane a porte chiuse. Giuseppe, attraverso la missiva, in cui chiude alle indicazioni preventive di Beppe, nei fatti, mette fine al Movimento in cui c'era il «santone» che predicava dall'alto e il popolo a subirne le decisioni. Caratteristica della prossima Assemblea Costituente, come spiegato dall'ex premier, sarà proprio la «democrazia partecipativa». Questa si svolgerà attraverso l'ausilio di un'agenzia, organo indipendente specializzato nella gestione dei processi decisionali collegiali. Non ci sarà più, se non investe di «osservatore, lo stato maggiore del Movimento. Una svolta che, dunque, esclude quel cerchio magico, che fino a oggi ha gestito ogni cosa a queste latitudini, tra l'altro a caro prezzo.