Robert Downey Jr l’annuncio a sorpresa | Torno in Avengers

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024)Jr., attore americano già vincitore di un premio Oscar, ha annunciato ail suo ricome protagonista dei film sui supereroi Marvel.è arrivato durante il panel dedicato a Disney al Comic-Con di San Diego. Miglior attore non protagonista agli Oscar 2024 per il suo ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan,Jr si era ritirato dai film Marvel nel 2019.Leggi anche: È morto l’attore Aldo Puglisi, protagonista di capolavori come “Sedotta e abbandonata” Tutte le novità dei film Marvel Tra le star di Hollywood che prenderanno parte ai film campioni di incassi della Marvel ci sono anche Harrison Ford e Pedro Pascal.