(Di lunedì 29 luglio 2024)lasupresso il Millennium Art Museum Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha tenuto un intervento all’zione della” Viaggio di Conoscenze. Il Milione die la sua eredità tra Oriente e Occidente”, presso il Millennium Art Museum di. Nel suo discorso dizione ha detto: “Quello dinon è stato solo un viaggio fisico attraverso l’antica Via della Seta ma un viaggio culturale di conoscenza, ha portato un bagaglio di conoscenze sull’impero cinese in un tempo in cui le distanze erano talmente grandi da sembrare incolmabili”.