’Maratonda della Resistenza’ in 26 all’arrivo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Montefiorino ha ospitato la terza edizione, gara podistica competitiva a circuito, individuale o a staffetta. SI tratta di correre per 42,195 chilometri su circuito di 1.278 metri circa; si può fare la maratonda da soli (33 giri) o in staffetta da tre, in cui ciascuno transita 11 volte sotto il traguardo, accompagnato dal tifo dei presenti; un lavoraccio anche per i giudici di gara. Questo ’format’ inusuale, inaugurato da ’lupo’ Luppi anni fa proprio a Montefiorino, ora sostenuto organizzativamente dalla Guglia di Sassuolo in appoggio alla locale polisportiva, di anno in anno vede aumenta il numero dei partecipanti. Fra i ’singoli’ forte è la rappresentanza del Club Supermarathon, i cui atleti si vantano di aver portato a termine almeno 100 maratone e sono sempre a caccia di gare per aumentare il bottino.