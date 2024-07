Malore dopo il tuffo in mare a Senigallia | muore uomo di 73 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Ancona), 29 luglio 2024 – “Assicuratemi che non abbia sofferto”. Poche le parole rivolte ai soccorritori da parte della moglie di Doriano Duca, il 73enne di Jesi decedutoessere stato colto da unin spiaggia. La tragedia si è consumata pocole 14, quando l’è entrato in acqua per farsi una nuotata, come faceva di solito: ha percorso meno di cento metri da dove è stato ritrovato senza vita. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che lo hanno notato a riva, ma poco prima, la moglie e il figlio che si trovavano in spiaggia con lui si sarebbero preoccupatiaverlo perso di vista. L’nuotava verso sud, poche bracciate durante un bagno refrigeratore, come faceva spesso. Ma ieri, proprio mentre faceva la sua nuotata, è stato colto da une nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.