(Di lunedì 29 luglio 2024) Per chiunque faccia sport a livello professionistico, il sogno è avere in bacheca una medaglia olimpica. E per rendere leancora più preziose i responsabilidi2024 hanno avuto un’idea incredibile: «Abbiamo voluto creare una medaglia che rappresenti il meglioFrancia», ha dichiarato Tony Estanguet, ex canoista e oggi responsabile dei Giochini. Ogni premio, ne sono state realizzate 5084 esemplari, conterrà un pezzetto di, per l’esattezza 18 grammi. Il materiale è stato prelevato dalla Iron Lady durante uno degli ultimi restauri ed è stato conservato gelosamente fin quando non si è deciso di iniziare la produzione. Il risultato finale Leche vedremo al collo degli atleti durante le2024 sono davvero bellissime.