La prima medaglia di uno dei 23 dopati cinesi il nuoto affonda nei dubbi Süddeutsche

(Di lunedì 29 luglio 2024) E’ successo, come era ovvio che fosse. Zhang Yufei ha vinto ladi bronzo nei 100 metri farfalla. E’ solo ladegli ormai famigerati 23 nuotatori” in massadelle Olimpiadi di Tokyo, al centrodello scandalo e ora di una guerra delle agenzie antidoping mondiali. Li hanno lasciati scendere in vasca anche se la relazione dell’investigatore speciale nominato dalla Wada non è ancora pronta. E come si fa adesso? Se lo chiede la. “La 26enne sarà davvero vincitrice del bronzo di questa gara per sempre? Oppure dovrà restituire laentro quattro-otto anni? Oppure tutto sta accadendo molto più velocemente perché stanno accadendo così tante cose dietro le quinte della vicenda delcinese? Anche gli organi antidoping responsabili dell’Agenzia mondiale antidoping (Wada) devono tornare ad attivarsi a causa della pressione pubblica.