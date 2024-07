La più bella è la ventenne Alice | | E’ la realizzazione del mio sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Grande entusiasmo e tanti applausi anche per le fantastiche miss che, nonostante il caldo, hanno sfilato nel fossato di Rocca Costanza con le bandiere. A vincere il titolo di Miss Palio 2024 è stataAfanasii, della contrada di Soria., 20 anni, è al secondo anno di Scienze della Nutrizione ad Urbino e già lavora come personal trainer nella palestra Reactive di Pesaro: "Questa per me è stata una vittoria decisamente inaspettata, sono molto contenta" ha raccontato la ragazza. Con il suo sorriso ed il suo portamento, infatti,ha conquistato la giuria e, assieme al titolo di Miss Palio 2024, ha anche vinto un servizio fotografico con l’agenzia "Envidiame", che avrà risonanza sia locale che nazionale: "Alle superiori era un mio desiderio poter intraprendere un percorso del genere - ha commentato-. Ora, anche se a distanza di 3 anni, finalmente si è realizzato.