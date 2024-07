La piattaforma Everli assumerà 50 shopper

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)È IL PRIMO PLAYER italiano della spesa online, con consegna a domicilio in giornata. Un servizio innovativo, comodo e veloce (disponibile su Pc e come app) che permette ai clienti di risparmiare tempo prezioso, e di ordinare la spesa online in modo semplice e veloce, senza rinunciare ai prodotti del proprio supermercato preferito. Lo sviluppo dell’azienda è accompagnato anche da un importante piano di assunzioni., infatti, cerca 50in 12 province italiane per rafforzare il servizio. Il piano è una delle tappe funzionali al consolidamento dell’azienda dopo l’acquisizione da parte di Palella Holdings. Lo, lavoratore autonomo incaricato di effettuare la spesa e consegnarla a casa del cliente, è una figura professionale nuova e in rapido sviluppo.