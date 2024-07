La giunta Nargi | Mazza vice poi tutti professionisti esterni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiNessuna sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia: il sindaco di Avellino, Laurasceglie Marianna, prima eletta della lista “Davvero”, come suae delegata a delega alla Partecipazione, alle Pari opportunità, all’Inclusione, alle Politiche di genere ed ai Quartieri. E poiassessori, noticampani. Le comunicazioni del corso del Consiglio comunale tenutosi questa mattina per l’elezione, tra l’altro, del Presidente ePresidente del Consiglio comunale che, pure non ha riservato delle sorprese., dopo aver giurato da Sindaco, annuncia tutte le deleghe, ad eccezione di quella alla cultura su cui, dice, vuole ragionarci ancora qualche altro giorno e, comunqnue, tutta la squadra sarà presentata ufficialmente nel corso di una prossima conferenza stampa.