Israele inaccettabile la strage dei bambini drusi nel Golan Ora serve una svolta radicale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le dodici bare delaumentano l’angoscia per la situazione in Medio Oriente. Se si pongono accanto alle bare dei 14000massacrati a Gaza, appare evidente che non ci si può fermare alle singole fasi del conflitto ma che l’unica soluzione è unae definitiva. Il riconoscimento di due stati: uno israeliano, uno palestinese. Un singolare pudore circonda la risoluzione votata a metà luglio dal parlamento israeliano sulla cancellazione del diritto dei palestinesi ad uno stato. I media vi hanno dato pochissimo risalto. Eppure è un atto di indirizzo politico – pienamente condiviso dal governo Netanyahu – che a livello nazionale e internazionale scardina le regole su cui si basa la presenza disulla scena mediorientale.