Il potere oscuro della mafia | Prospera nell' ombra dell' omertà parla Piantedosi

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il: "",Qual è il segreto per sconfiggere la? Un appello dal Ministro'Interno suggerisce che la risposta sta'unità ea collaborazione di tutti noi. Laè quel tipo di problema che non ti lascia dormire la notte. È come un brutto raffreddore che non se ne va mai, e per combatterlo ci vuole più di una semplice aspirina. Recentemente, Matteo, Ministro'Interno, ha tirato una bella sferzata su questo tema.ndo in ricordo di un certo Boris Giuliano, ha dipinto un quadretto niente male sullache si fa stradae piegheo Stato ea nostra bella società che si crede al sicuro. Dice che per vincere questa guerra ci vogliono tutti: forze'ordine, magistratura, politici, ma anche il popolo, gente come me e te.