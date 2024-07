Il commento Quanto pesa un campione del mondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tassi ?aria di Valles soffia entusiasmo nelle vele del Bologna. E con la musichetta della Champions come compagna di viaggio, è più facile sognare a occhi aperti. In questo clima di fiducia e ottimismo Italiano prova a trasmettere il verbo del suo calcio che ha pochi e chiari precetti: pressing alto, tanti cross dalle fasce e molti uomini a riempire l’area di rigore. Sembra una ricetta semplice ma presuppone grande preparazione fisica, movimenti corali e un quid in più che si chiama motivazione. Chi ha più spinta psicologica avrà maggiori opportunità nel Bologna di domani. Non a caso Italiano sta valorizzando Castro e Karlsson, due giocatori che per ragioni diverse scommettono forte sulla stagione che si apre. L’argentino è uomo-gol di movimento e sembra perfetto per raccordare la fase di recupero-palla all’attacco profondo.