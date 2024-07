Già venduto il primo Fast50 | Un progetto di alto valore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) A pochi mesi dalla presentazione del nuovo modello alla stampa, Baglietto annuncia la vendita della prima unità della linea, scafo dislocante veloce in lega leggera disegnato da Francesco Paszkowski Design, che di questa imbarcazione firma anche gli interni, in collaborazione con Margherita Casprini. "Siamo davvero felici di questa vendita che arriva solo pochi mesi dopo la presentazione ufficiale del modello alla stampa – commenta Fabio Ermetto, CCO di Baglietto –. E’ la conferma tangibile deldi unche riesce perfettamente a coniugare alte prestazioni ed eleganza senza tempo, elementi da sempre connotanti dello stile Baglietto. Caratteristiche che confermano la leadership del nostro cantiere nel segmento delle imbarcazioni performanti in alluminio ad alta customizzazione.