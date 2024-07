Fiera Milano cresce nel semestre ricavi a 144 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)chiude i primi sei mesi dell'anno conin crescita del 9,2% a 144,4di euro. Il risultato netto si attesta a 22,6di euro. La società migliora le stime sui risultati attesi per il 2024 cona 250-255di euro, un margine operativo lordo a 70-75, e della disponibilità finanziaria netta a 60-65. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 54,6, in crescita del 31% rispetto al primodel 2023. Nel periodo si sono svolte 37 manifestazioni fieristiche (22 in Italia e 15 all'estero, 24 direttamente organizzate e 13 ospitate) e 67 eventi congressuali (di cui 26 con annessa area espositiva) per un totale di 836.415 metri quadrati totali occupati.