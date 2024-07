Endless Love trame turche | Galip sorprende Asu Se fossi tuo padre

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nuovi colpi di scena si preparano a tenerci con il fiato sospeso nei prossimi episodi(Kara Sevda). Sotto a riflettori troveremo Asu, pronta a difendere il suo legame con Kemal davanti a. La giovane dovrà anche lottare con Emir, che pretenderà che lei gli ceda le azioni della compagnia di Hakki.spoiler turchi:farà tremare Asu Non sarà certo un periodo felice per la bella Asu, che si troverà a essere protagonista di una discussione con. Ildi Emir la affronterà dicendole di non capire cosa possa trovarci in un assassino come Soydere, e proseguirà affermando che la sua famiglia non lo accetterebbe mai. Asu gli farà notare che Kemal piaceva molto allo zio Hakki, mala interromperà dicendole che l’opinione dell’onorevole era dovuta al fatto che non aveva ancora conosciuto bene Kemal.