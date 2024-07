Desenzano gattino lanciato da un’auto in mezzo alla strada | salvato da una passante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024)del Garda (Brescia), 29 luglio 2024 – Stop all’abbandono degli animali. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazioni, ci sono ancora troppe persone che lasciano peri loro (ex) amici quattro zampe. A denunciare l’ultimo è stato nei giorni scorsi il Gattile di(via Lorenzino Basso 2), che ha pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook un post di denuncia. “Ecco questo è l’ultimo arrivo – si legge nel messaggio, accantofotografia del micio – È stato gettato da una macchina in una rotonda qui a. La fortuna ha voluto che il terrore che provava gli abbia impedito di muoversi e che le macchine che passavano non lo abbiano schiacciato”. Ma, soprattutto, “la fortuna ha voluto che un angelo passasse di lì in quel momento, facesse bloccare l’auto a suo marito e bloccasse tutto il traffico per recuperare il cucciolo”.