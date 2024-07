Comic-Con 2024 | Recap del padel di Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) Dalla sua prima edizione nel 2022, Il: Glidelha ampliato il mito di J.R.R. Tolkien in modi sorprendenti e inaspettati. Venerdì la serie Prime Video è tornata nella Hall H del San Diego-Con per presentare in anteprima l’imminente seconda stagione, con un nuovo trailer e alcuni filmati esclusivi. Ecco cosa c’è da sapere su Il: GlidelStagione 2! Bear McCreary esegue il tema di Sauron. Viene proiettato un nuovo teaser, che mostra l’ascesa aldi Sauron e la formazione. Charlie Vickers, Morfydd e Benjamin Walker vengono presentati, mentre Yvette Nicole Brown fa da moderatrice. Viene proiettato un nuovo trailer. Il resto del cast e gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay salgono sul palco.