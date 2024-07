Belluno escursionista 34enne travolta e uccisa da un masso lungo il Vallon del Froppa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) È stata colpita da unmentre faceva un’escursione in montagna con cinque amici. Un pezzo della parete rocciosa sopra di lei si è staccato, mentre scendevaildelnel Bellunese, e l’ha. È morta così il 28 luglio un’di 34 anni, originaria di Genova. Inutili i soccorsi, allertati intorno alle 18.30: la scarsa visibilità ha reso difficili anche le operazioni di recupero della salma. Il corpo della donna è stato trasportato dall’eliambulanza all’ospedale di Pievi di Cadore, mentre gli amici della vittima venivano riaccompagnati a piedi da alcuni soccorritori fino al rifugio Baion, dove li attendeva una squadra del Centro Cadore con i fuoristrada, per portarli all’ospedale. Verso le 18.30 la centrale del 118 è stata allertata da un gruppo di escursionisti in stato di shock, poiché una loro compagna era statada una scarica di sassi.