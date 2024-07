Beach volley doppia eliminazione ai 16mi per le coppie azzurre agli Europei Under 20 di Myslowice

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si è conclusa ieri ai sedicesimi di finale l’avventura delleitaliane nei Campionati20 diin Polonia. Sia nel torneo femminile che in quello maschile, le formazionihanno affrontato sfide impegnative, ma purtroppo senza riuscire a proseguire nella corsa alle mede. Asia Aliotta e Linda Moretti, dopo un avvio promettente, hanno ceduto nel terzo set contro le ungheresi Kun/Honti-Majoros con il punteggio di 21-17, 13-21, 15-12. In precedenza, le azzurrine avevano esordito con una vittoria convincente per 2-0 (21-12, 21-11) sulle croate Devcic/Markovic. Tuttavia, le successive sconfitte contro le polacche Czurylo/Rapczynska (19-21, 12-21) e le ceche Pavelková K./Pavelková nella Pool G hanno complicato il loro percorso.