Autopsia | morte Deidda? colpo in fronte

(Di lunedì 29 luglio 2024) 19.40 E' stata uccisa con unsecco sul lato destro della, inferto con un oggetto contundente, Francesca, la 42enne scomparsa da San Sperate, a circa 20 chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso e ritrovata priva di vita in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. E' quanto emerge dall'effettuata nel pomeriggio a Cagliari. Per l'accusa, sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, 43 anni, in carcere a Uta per omicidio volontario e occultamento di cadavere.