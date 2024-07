Allarme caldo africano in Lombardia temperature fino a 36 gradi e notti tropicali | come proteggersi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Continua l’ondata diche sta colpendo lada diversi giorni, portandoelevate e condizioni meteorologiche stabili. L’anticicloneCaronte è tornato sull'Italia e nei prossimi giorni infiammerà il clima delle nostre regioni. Per martedì 30 e mercoledì 31 luglio si toccheranno punte massime di 36Celsius, ma anche le notte saranno tutt’altro che facili da affrontare.infuocate Oltre alintenso di giorno si dovrà fare i conti anche con l’afa. Le masse d'aria caldissime dell’anticiclone Caronte, provenendo dal deserto del Sahara, attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità che renderà il clima afoso, soprattutto di notte. Su moltissime città si avranno, con minime che potrebbero non scendere sotto i 23-24(o 26 in alcune città).