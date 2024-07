Alexia | Dopo Tomorrowland voglio tornare a farvi ballare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 29 luglio 2024) «È bellissimo partecipare a un evento così grande come il, che connette così tante persone contemporaneamente. Quasi non ti rendi conto di ciò che stai facendo in quel momento sul palco e di quello che succede sotto perché la massa sonora degli amplificatori e della gente implode, c'è un'energia che ti travolge». Così, icona della dance anni Novanta e una delle artiste italiane più conosciute all’estero con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, ci ha raccontato le sue emozioni a poche ore dalla sua partecipazione al, il più importante festival europeo di musica elettronica (oltre 400.000 spettatori) che si tiene a Boom, in Belgio.