Agoumé-Siviglia fumata bianca vicina | cifre e una clausola voluta dall’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Luciene ilsono vicinissimi a dirsi di nuovo sì. Il centrocampista dell’Inter è pronto a tornare nella piazza che ha scelto con convinzione per il suo futuro. ACCORDO VICINO – Luciensta per essere soddisfatto:e Inter sono a un passo dall’accordo definitivo per il trasferimento del francese in Spagna. Come anticipato in esclusiva da Inter-News, il classe 2002 è pronto a sposare nuovamente la causa del club iberico, stante la volontà chiara del transalpino di respirare nuovamente l’aria del club andaluso.a un passo dal ritorno al: i dettagli! LEtornerà alper una cifra pari a 5 milioni di euro.