William Kate e la morte della Regina | il libro che sconvolge il Regno Unito

(Di domenica 28 luglio 2024) Sono trascorsi quasi due anni dallaElisabetta e ora la pubblicazione di unchel’intero. Il conto alla rovescia per ildiMiddleton sta per finire. Il prossimo 1 agosto sarà ufficialmente disponibile Catherine, la Principessa di Galles, una biografia scritta da dal giornalista Robert Johnson. Si tratta di un lavoro nel quale si ripercorre tutta la vitamoglie del principe, ma vengono svelate anche alcune cose che fino a questo momento non erano note.e laElisabetta – cityrumors.it – foto AnsaIn particolare, come riferito dal Daily Mail in esclusiva, la principessaritorna sullaElisabetta e svela le causesovrana.