Uno spazio suggestivo progettato rispettando luogo e cultura racchiude il Dna di un grande marchio francese

(Di domenica 28 luglio 2024) Più che una casa, un sogno a occhi aperti, la Rose House che Lancôme ha voluto nel cuore della sua tenuta di quattro ettari a Grasse per rendere omaggio all’arte della profumeria. Non è ardito l’accostamento con l’edificio di Barbieland, nel film di Greta Gerwig, se amate il rosa in ogni sua sfumatura. Perché a legare idealmente due mondi tanto diversi è proprio il più femminile tra i colori, che per la maisonsi carica di un doppio significato, incarnando anche il suo fiore simbolo. La rosa.