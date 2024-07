Temptation Island reunion tra i fidanzati | ecco dove

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 28 luglio 2024), i ragazzi della nuova edizione si sono riuniti,cos’è accaduto questa notte, i ragazzi della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia si sono riuniti per trascorrere una notte insieme. Diverse coppe purtroppo in questa nuova lezione sono tornati a casa da single ma alcuni continuano a frequentarsi con diversi tentatori e tentatrici. Ad un mese infatti dalla rottura le coppie hanno deciso di riunirsi e continuare l’amicizia sbocciata all’interno del viaggio nei sentimenti. Leggi anche Federica Pellegrini annuncia a Matteo e ai fan il suo arrivo in TV: le reazionihanno trascorso la notte Laè avvenuta direttamente nella CapitaleLino, Alex, Raul e Christian in compagnia di altre ragazze hanno ballato e si sono divertiti tra musica e risate.