Raid di Israele contro Hezbollah | Risposta alla strage di bambini e ragazzi Il ministro Cohen | Il Libano deve bruciare Iran | No escalation

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 luglio 2024 – Almeno 12 morti, tuttio adolescenti, e decine di feriti. È il tragico bilancio, ancora provvisorio, fornito dalle autorità israeliane dopo l'attacco dicon un razzo su un campo di calcio sulle alture del Golan. È l’attacco più mortale sferrato danel nord dida quando sono iniziati i combattimenti. Residenti e soccorritori, riferisce The Times of Israel, hanno descritto scene di carneficina. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha dichiarato che tutte le vittime avevano un'età compresa tra i 10 e i 20 anni. Diversisono in gravi condizioni nei vari reparti di terapia intensiva pediatrica: molti hanno riportato ferite gravissime.