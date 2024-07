Pruzzo | Carboni? Meglio un’altra del Marsiglia! Inter due squadre

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Anon convince granché l’opzioneper, di cui si sta discutendo anche nella giornata di oggi. Da Radio Radio, l’ex attaccante valuta come l’sta costruendo la rosa per la nuova stagione.ALTRO – Come segnalato poco fa, l’prosegue le discussioni colper la cessione di Valentin. Ma Robertonon ritiene che sia l’ipotesi migliore: «In questo contesto, secondo me, l’non ha la necessità di valorizzare dei ragazzi che sono pure forti. Un’opzione come il Bologna, secondo me, potrebbe essere la soluzione giusta per. Anche se le competizioni sono talmente tante e variegate che, alla fine, avere un calciatore in più può essere la soluzione. Dovranno un attimo valutare tutto quanto il pacchetto d’attacco, poi prenderanno una decisione.