Parigi 2024 | Sncf lavori riparazione conclusi traffico quasi normale dopo sabotaggi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 lug. (Adnkronos) – Laha annunciato la fine deidisulle linee del Tgv in seguito aidi due giorni fa che hanno paralizzato una parte della rete ferroviaria. Si prevede un?, ha scritto in un comunicato la società che gestisce il trasporto ferroviario in Francia.“Grazie alla mobilitazione eccezionale del personale dellache ha lavorato instancabilmente da venerdì mattina, idisono ormai completati su tutte le linee ad alta velocità colpite dagli atti dio”, ha comunicato l’azienda. “Le fasi di test hanno avuto successo e ora le linee possono essere utilizzate normalmente”. Ildovrebbe tornarealla normalità sull’asse atlantico, così come al Nord dove circoleranno 3 Tgv su 4 “senza alcun aumento dei tempi di percorrenza d’ora in poi”.