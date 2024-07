Musetti | Con la nascita di mio figlio è nato anche un nuovo me

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2024) Oggi iniziano i Giochi Olimpici per Lorenzocontro Monfils, dopo aver perso contro Cerrundo la finale dell’Open di Croazia ieri. La sua intervista al Corriere della Sera.: «Ora sono più propositivo e sereno, la paternità mi ha cambiato» Sembra che la paternità sia stata uno spartiacque «È così. In Davis avevo annunciato alla squadra che Veronica era incinta. Il lieto evento è stato emozionante, commovente, liberatorio. Ho assistito, senza svenire! Ludovico ha avuto timing perfetto, tra Indian Wells e Miami: mi ha permesso di tornare a casa e poi volare in Florida per giocare il torneo. E bene. Una bella ripartenza: con ladi Ludovico ho messo un punto e a capo. ÈunLorenzo. Inconsciamente, dentro di me, avevo il timore del cambiamento: avevo paura di non saper gestire gli eventi. Sia cose pratiche che il fatto di diventare papà a 22 anni.