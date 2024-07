Moria di pesci a Orbetello Cosa succede e perché ormai l’anossia è un problema cronico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 luglio 2024) Continuano i gravi problemi ambientali nell’area della Laguna di. Da giorni lo specchio d’acqua emana odori marcescenti che si insinuano nei vicoli dei paesini che vi si affacciano. I bagnanti inorridiscono alla vista di migliaia e migliaia diche continuano a venire a galla, morti, a causa della mancanza di ossigeno nell’acqua salmastra. «Stamani sono riprese presto tutte le attività di raccolta. Allo sgrigliatore nella nottata sono giunte molte carcasse raccolte e in fase di smaltimento. Nel centro abitato le ditte hanno lavorato da mattina presto per smaltire le carcasse in arrivo. Attualmente la situazione più difficile riguarda il tratto da Ansedonia a dopo il Palazzetto lungo sponda», ha fatto sapere il sindaco della cittadina in provincia di Grosseto su Facebook, quando sono già 100 i quintali diraccolti nell’ultima settimana.