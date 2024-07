Max il mago della pioggia La Red Bull vola sull’acqua Ma la pole passa a Leclerc

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Benvenuti a Spa dove tutto o quasi può accadere. E in una sorta di buco spazio-temporale succede che il Gp di oggi parte con una prima fila che non ti aspetti:-Perez. Proprio come l’anno scorso. Sì, Charles fa il: "Senza queste condizioni forse avremmo lottato per un quinto posto", dice il monegascoFerrari. E Max dov’è finito? Alieno resta, con un unico set di gomme centra lui lasul bagnato. Fa un altro sport sì, rifila mezzo secondo ain qualifica, ma partirà undicesimo per aver cambiato il quinto motore nei giorni scorsi. Questa volta Sainz arranca: partirà settimo, mentre il suo compagno di squadra riceve l’eredità più importante dall’olandese che sarein ogni situazione. La situazione dunque si ripete, come nel 2023.