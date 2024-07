Mahmood è single? Chi è Noah Oliveira il ragazzo sempre al suo fianco?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di domenica 28 luglio 2024) Scritto da? Chi è, ilal suo?,hamantenuto un grande riserbo sulla sua vita privata, rendendo rare le sue dichiarazioni pubbliche al riguardo. Tuttavia, in una recente intervista con Paper Magazine, l’artista trentunenne ha rivelato di aver avuto una storia d’amore importante durata cinque anni. Oggi, quel legame si è trasformato in un’amicizia, maha dedicato all’ex una canzone sincera al 100%: «C’è una parte in cui dico: “Più che far parte di una threesome, mi piacerebbe avere dei fiori”». L’artista ha spiegato che, sebbene alcune esperienze dovrebbero rimanere private, escluderle dalle sue canzoni significherebbe perdere l’opportunità di creare un’intimità con il suo pubblico.