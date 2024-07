LIVE Boxe Olimpiadi Parigi in DIRETTA | sconfitta per Mouhiidine inizia la sfida di Sorrentino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASinistro anche di Kyzaibay. Destro di. Grande diretto destro di. Sinistro diil primo round! 17.00 Tutto pronto per ladi Giordana(ITA) contro Nzym Kyzaibay (KAZ) per i 50kg donne, preliminari, sedicesimi di finale. 16.58 Dubbi sull’esito finale, soprattutto per la decisione di 4-1, lo stesso atleta Mullojonov fa segno di no con il dito. Taglio all’occhio decisivo per ladi. Finisce il match, vince Mullojonov per split decision 4-1 sull’azzurro. Sinistro di, parato. Gancio sinistro di. Scambio di colpi tra i due pugili. Scarica di colpi diil terzo round. Termina il secondo round, vince ancora Mullojonov la seconda ripresa. Serve il ko per