Lidia Fontanesi compie cent’anni Grande festa con la famiglia a Gavassa

(Di domenica 28 luglio 2024) Ha compiuto 100 anni la reggianadonna minuta dal carattere forte, ancora in condizioni fisiche e mentali invidiabili, da circa un anno è ospite della Casa Protetta Don Messori didove si gestisce in modo autonomo. Nata a San Maurizio il 23 Luglio 1924, lavoratrice infaticabile e instancabile, interessata a tutto ed amante della lettura, si è sposata nel 1955 con Ivo Corradini di Mancasale con il quale ha condiviso più di cinquant’anni di matrimonio; non ha avuto figli, ma oggi può contare sull’affetto del fratello e dei tanti nipoti e pronipoti. A festeggiare insieme aquesto importante quanto singolare traguardo erano presenti i familiari, gli amici e il personale della casa protetta, il parroco Don Luciano e il sindaco Marco Massari che per la prima volta presenzia ad un compleanno centenario dall’inizio del suo mandato.