Il 26 luglio è uscito NON TORNO A CASA di NOITE

(Di domenica 28 luglio 2024)il 262024 con “Non”, il nuovo singolo per Capitol Records – Pioggia Rossa Dischi. Fuori “Non” di“Non” è il nuovo singolo diil 262024 per Capitol Records e Pioggia Rossa Dischi. E’ una canzone carica di emozioni, sulla ciclicità del dolore e sulla fuga. Cosa racconta “Non” Che cosa non vediamo quando decidiamo di fuggire da una relazione che non ci fa star bene? Cosa siamo disposti a fare per evitare quanto abbiano dentro? Smarriti e decisi a non affrontare i nostri problemi, cerchiamo un rifugio temporaneo nei chiringuito, nell’ebbrezza e in nuove fantasie amorose, rispondendo alla distruzione con ulteriore distruzione. “Non” è una canzone pop ipnotica e trascinante, che parla di alienazione e fuga dalla realtà.