Gli Anelli del Potere 2 lo Straniero scopre il suo passato e futuro – SDCC 2024

(Di domenica 28 luglio 2024) Come forse i fan si aspettavano, il nuovo trailer mostra più da vicino Nori (Markella Kavenagh) e lo(Daniel Weyman). I due si sono recati nei deserti di Rhûn per scoprire di più suldi quest’ultimo, arrivato nella Terra di Mezzo senza memoria. Questo li condurrà a Tom Bombadil (Rory Kinnear), un famoso personaggio del Signore deglitagliato dall’adattamento cinematografico. Il nuovo trailer sottolinea la confusione e la disperazione dello, chiedendo: “È mio compito affrontare Sauron?”. Tom gli risponde: “Ogni anima della Terra di Mezzo è in pericolo. Le abbandonerai al loro destino?”. Gandalf è stato inviato nella Terra di Mezzo per aiutare il popolo a combattere Sauron e se ne va solo migliaia di anni dopo, quando questo compito è stato portato a termine.