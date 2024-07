F1 GP Belgio Norris | Alla prima curva un errore stupido ho bisogno di resettare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Landoha concluso il Gran Premio delin sesta posizione. L’inglese, al via quarto, ha sbagliato in1, andando largo e terminando in ghiaia. “Onestamente, ho valutato male – ha spiegato lo scudiero della McLaren– non volevo essere buttato fuori in1, quindi ho lasciato lo spazio. Ho solo valutato male l’uscita. Abbiamo faticato nei sorpassi, la macchina era veloce. Non mi sembra che abbiamo sfruttato al massimo quello che avremmo potuto fare”. Ora la pausa estiva: “Credo di averdi. Nelle ultime tre o quattro gare ho perso molti punti per colpa di cose stupide, errori e partenze sbagliate. Stavolta è stata1. Non so perché, è stato uno sbaglio, non era difficile”. F1 GP: “un, hodi” SportFace.