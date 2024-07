Calciomercato Pisa un dream team per Inzaghi | 4 colpi per la Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024)La scelta di Pippocome nuovo allenatore, convinto a fare un ‘passo indietro’ e ritornare inB, è stato di per sè un segnale forte da parte del, pronto a confermarsi anche in sede di. Perchè ‘Superpippo’ è un allenatore ambizioso, una sicurezza per un campionato cadetto di alta classifica, ma vuole anche una squadra che possa puntare agli obiettivi prefissati. Ilsembra avere tutta l’intenzione di accontentarlo. Poker di acquisti in arrivo: ilsogna in grande Ore dicaldissime in casa. In arrivo Semper, portiere del Como chiuso dagli acquisti di Audero e Reina. Pronto anche il 21enne esterno sinistro Angori dall’Empoli. In difesa si punta il centrale Bonfanti dell’Atalanta: trattativa in fase avanzata, ma Gasperini ha voluto portarlo con sè nelle amichevoli estive in Nord Europa.