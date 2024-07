Bambino azzannato da rottweiler è in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 luglio 2024) Bevagna (Perugia), 28 luglio 2024 – Undi 5 anni di Bevagna è stato aggredito da un cane di razzamentre stava passeggiando in sella a una bicicletta insieme alla madre nella serata di sabato. Il piccolo è stato morso in più parti del corpo dal cane, che avrebbe scavalcato la recinzione dove era custodito avventandosi sul. Le urla della madre e del piccolo hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa, che hanno subito dato l’allarme: sul posto il 118 e i carabinieri, che stanno svolgendo accertamenti. Ilè ricoverato all'ospedale di Foligno inma non sarebbe in pericolo di vita.