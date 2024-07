Agoume-Inter arrivano conferme sulla cessione! I tempi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) L’sta chiudendo unaimportante in queste ore. Gianluca Di Marzio riporta, Luciensta lasciando il club nerazzurro. Per lui un ritorno. RITORNO – Lucien, come anche anticipato dalla redazione di-News.it, sta per lasciare definitivamente il club nerazzurro. Il calciatore francese tornerà dove ha avuto spazio nei precedenti mesi, vale a dire al Siviglia. 12 presenze in Liga e 1 in Coppa del Re che valgono poco meno di 800 minuti giocati da gennaio in poi. Nella prima parte di stagione con la maglia dell’ha avuto solo gli istanti finali della gara vinta con la Salernitana di settembre. Da come riporta Gianluca Di Marzio la chiusura arriverà già nelle prossime ore, è stato trovato l’accordo per la. ESTATE – Simone Inzaghi perde così il suo difensore centrale di fiducia dell’estate 2024-2025.