Un viaggio a quattro zampe | un’odissea canina

(Di sabato 27 luglio 2024) Unè un film del 2019 diretto da Charles Martin Smith, tratto dal romanzo A Dog’s Way Home di W. Bruce Cameron. La pellicola racconta l’epica avventura di Bella, una giovane cagnolina che intraprende undi 400 miglia per ritrovare il suo amato padrone, Lucas. La storia di Uninizia quando Lucas, un giovane studente di medicina, e la sua fidanzata Olivia, trovano Bella in una casa abbandonata. La cagnolina si inserisce subito nella loro vita, portando gioia e amore. Tuttavia, a causa delle rigide leggi sulla razza dei cani nella città di Denver, Bella viene considerata pericolosa e rischia di essere soppressa. Per proteggerla, Lucas decide di affidarla temporaneamente a dei parenti fuori città.