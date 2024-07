Ultime Notizie Roma del 27-07-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024)dailynews radiogiornale ritrovato in ascolto Ben ritrovati Buona giornata da parte di Francesco Vitale in apertura le olimpiadi di Parigi è iniziato il primo giorno di gare 32 le discipline presenti per la contesa di po’ di di parte con il badminton si terminerà stasera alle ore 21 e sono 13672 casi di covid registrati in Italia nella settimana che va dal 18 al 24 luglio Quasi 53% in più rispetto ai 7 giorni precedenti si erano 8942 salgono anche i morti 53 contro i 40 della settimana precedente e quanto riporta il bollettino aggiornato dell’istituto superiore di sanità e spero della salute sull’andamento di covid nel nostro paese al via il primo grande weekend di partenza in previsione del momento di flussi veicolari dovute gli spostamenti per l’esodo estivo anasta potenziato personale su tutto il territorio nazionale ha limitato la presenza di cantieri da oggi fino al 3 settembre ...