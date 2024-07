Turismo Sorrento nella top 10 delle migliori destinazioni estive

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 27 luglio 2024) L’Italia si riconferma ogni anno tra le mete turistiche più ambite e desiderate a livello globale. Le cittàrimangono tra le preferite dai viaggiatori. BonusFinder Italia ha analizzato le 31 città balneari più visitate in Italia. Basandosi su vari fattori economici e di tendenza, utilizzando il database di TripAdvisor, i social media e i dati meteorologici, è stata eletta la migliore città estiva. Tra i fattori analizzati: hashtag su Instagram, post/video su TikTok, prezzo medio degli hotel in alta stagione (€) (TripAdvisor), numero di spiagge (TripAdvisor), bar e ristoranti (TripAdvisor), prezzo medio di un pasto per due persone (€) (TripAdvisor), giorni di sole estivi (secondo i dati MeteoAM del 2023 per Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre) Palermo si classifica prima tra lecittàin Italia con un punteggio di 8,24 su 10.