TNA | Slammiversary ha superato i già ottimi dati di vendita in PPV di Hard To Kill

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) Come risaputo ormai da giorni, l’affluenza di2024 ha rappresentato uno dei miglioriper la TNA da oltre un decennio a questa parte. Il riferimento è ovviamente strettamente collegato agli oltre 7.000 fan presenti per LockDown 2013, ad oggi il record di capienza per un PLE marchiato Total NonStop Action Wrestling. Ebbene, stando a quanto ribadito dal commentatore Tom Hannifan,ha fatto numeri eccezionali anche nelle vendite in PPV, eclissando i precedentinonché i migliori raggiunti nella storia della federazione lo scorso gennaio attraversoTo. L’ennesimo segno di quanto la compagnia stia svolgendo un lavoro tanto apprezzato dai fan in giro per il mondo.